В НАТО оценили вероятность войны с Россией

Аналитики блока считают, что Москва пытается "подорвать архитектуру европейской безопасности".

Вооружённый конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, но всё же он возможен. Такой вывод опубликовал Оборонный колледж НАТО в докладе "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".

— Последние десять лет Россия ясно даёт понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности, — говорится в документе, который цитирует RT.

Согласно оценке аналитиков, для этих целей Москва может воспользоваться прибалтийскими странами. Для снижения рисков в НАТО в очередной раз предлагают отправить на эту территорию американские войска. Также в докладе говорится о необходимости увеличения оборонных бюджетов стран — членов военного блока — выше 2% ВВП и усиления интеграции с Финляндией и Швецией.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о необходимости "сдерживания и противостояния агрессии со стороны России" в Прибалтике.