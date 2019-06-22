Крым выразил готовность стать альтернативой грузинским курортам

По мнению властей региона, "большая глупость" грузинской стороны неминуемо вызовет переориентацию турпотока.

Курорты крымского полуострова могут стать безопасной и не менее прекрасной альтернативой для тех россиян, чей летний отдых был сорван из-за событий, произошедших в Грузии. Об этом заявил председатель Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что "провокация", устроенная грузинской стороной, скажется на всей стране и каждом её жителе, поскольку эта "большая глупость" неминуемо отразится на туристической отрасли — существенному источнику дохода бюджета страны, который формировался в основном за счёт российских туристов.

По словам Черняка, события, произошедшие в Грузии, неминуемо вызовут переориентацию настроений россиян в сторону Крыма и Краснодарского края.

Ранее Лайф сообщал, что в Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирских полётов в Грузию после вспыхнувших в республике антироссийских и антиправительственных акций протестов. Как сообщил официальный представитель Кремля, это решение будет отменено только тогда, когда в стране будет обеспечена безопасность для граждан России.