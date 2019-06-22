"Аэрофлот" объявил о прекращении полётов в Грузию с 8 июля

Пассажиры могут вернуть билеты в/из Тбилиси или обменять на другие — с пунктом вылета или назначения Ереван или Владикавказ.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановит полёты в Грузию через две недели — 8 июля. Авиаперевозчик сообщил Лайфу, что сейчас главные усилия компании будут направлены на вывоз россиян с территории республики.

— Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полётов составляет 14 в неделю, — уточнили в пресс-службе "Аэрофлота".

Купленные на 8 июля или более позднюю дату билеты можно будет вернуть без каких-либо материальных издержек. "Аэрофлот" предложил клиентам в качестве альтернативы обменять билеты в/из Тбилиси на другие — с пунктом вылета или назначения Ереван или Владикавказ.

Напомним, президент России Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля после того, как по Тбилиси прокатились протесты с антироссийскими настроениями. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение не будет отменено, пока в стране не будет обеспечена безопасность для россиян.