Девять человек погибли при крушении самолёта на Гавайях

Двухмоторный самолёт King Air потерпел крушение около аэродрома Диллингхем на острове Оаху на Гавайях. Как сообщает Департамент транспорта американского штата, в результате погибло девять человек.

— На борту двухмоторного самолёта King Air, который упал возле аэропорта Диллингхем, было девять человек. Предположительно, никто не выжил, — говорится в сообщении.

Когда произошло крушение — во время взлёта или посадки самолёта, пока не известно. В районе ЧП ограничено движение автомобильного транспорта. Причины трагедии выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт Ан-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана, погиб пилот, два человека пострадали.