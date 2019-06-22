Момент смертельного ДТП с автобусом и бензовозом под Челябинском попал на видео

Момент жуткой аварии с участием рейсового автобуса и бензовоза на трассе М-5 при въезде в город Златоуст Челябинской области попал на видео. Кадры были запечатлены видеорегистратором стоявшей у перекрёстка машины.

На них видно, что водитель пассажирского автобуса не уступает дорогу бензовозу и тот в него врезается. В момент столкновения рабочие укладывали на трассе новый асфальт. Чудом никто из них в результате ДТП не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в аварии погибло два человека, ещё трое, в том числе ребёнок, пострадали. В момент ЧП в автобусе находилось десять пассажиров.