Российский бомбардировщик пролетел рядом с испанским авианосцем на Балтике

Со стороны экипажа авианосца никакие меры не применялись, поскольку манёвр не сочли опасным.

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I", который принимает участие в учениях НАТО BALTOPS-19 в Балтийском море, сообщает газета La Razon.

На видео, снятом с палубы испанского корабля, видно, как Су-24 ВКС РФ пролетает на небольшой высоте и низкой скорости рядом с испанским авианосцем.

Для участия в манёврах BALTOPS-19 Испания отправила авианосец и 900 военных. "Хуан Карлос I", помимо 7 истребителей Harrier и 3 вертолётов Seaking, несёт 4 десантных катера, плавающие бронетранспортёры.

В прошлом году также на учениях НАТО два Су-24 ВКС России совершили пролёты над фрегатами Бельгии.