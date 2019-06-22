В ДТП под Евпаторией один человек погиб и четверо пострадали

Водитель Daewoo Matiz допустил касательное столкновение с автомобилем Mitsubishi ASX, который двигался во встречном направлении.

В ДТП на автодороге Евпатория — Черноморское погиб один человек, четверо пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Водитель Daewoo Matiz допустил касательное столкновение с автомобилем Mitsubishi ASX, который двигался во встречном направлении.

После этого столкновения Matiz вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся, а автомобиль Mitsubishi ASX отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-21110.

— В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz, — рассказали в ведомстве.

А на Кубани накануне рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 17 человек пострадали.