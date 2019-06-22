Картина станет экранизацией одноимённого романа-антиутопии, который повествует о мире будущего.

Американская актриса Деми Мур снимется в сериале "О дивный новый мир" (Brave New World) по одноимённому роману-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли. Об этом сообщает Variety.

Голливудская звезда исполнит роль Линды — смелой матери главного героя Джона, которого, к слову, будет играть Олден Эренрайк. Актёр стал известен по роли юного Хана Соло в "Звёздных войнах". На экраны сериал выйдет в феврале 2020 года.

Напомним, роман-антиутопия Олдоса Хаксли повествует о мире будущего, где решены многие проблемы и конфликты. Однако ради стабильности человечество пожертвовало чем-то большим.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Деми Мур встречается с музыкантом, который моложе неё на 30 лет.