Температура в Москве может побить рекорд 1917 года

Помимо устоявшейся жары в Москву может прийти гроза, при которой порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Температура в столице сегодня может превысить рекордные показатели 1917 года, когда в Москве был 31,8 градуса тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован. Вероятность того, что сегодня он будет обновлён, есть, но она невелика, — приводит его слова РИА "Новости".

Днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в социальных учреждениях города открылись "комнаты прохлады" с кондиционерами. Там же всем желающим раздают воду.