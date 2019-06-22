В Сеуле запустили беспилотные автомобили с 5G

Микроавтобусы без водителей начнут курсировать по одному из районов южнокорейской столицы уже в июле.

В Сеуле состоялся Фестиваль беспилотных автомобилей, где впервые были показаны автобусы и легковые машины, оснащённые технологией связи пятого поколения (5G). Как сообщает CGTN, мэр города Пак Вонсун лично прокатился в качестве пассажира на одном из автомобилей.

Всего разработчики продемонстрировали семь беспилотных машин: четыре городских автобуса и три легковых автомобиля. Благодаря 5G машины мгновенно получают всю информацию о ситуации на дороге. Беспилотник самостоятельно анализирует данные и корректирует параметры движения, избегая пробок и аварий.

Отмечается, что микроавтобусы без водителя начнут курсировать по сеульскому району Санам уже в июле, а осенью начнётся тестовое движение рейсовых автобусов.

Ранее сообщалось, что в Москве на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотные автомобили.