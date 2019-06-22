Генсек МАП призвал власти Грузии взять ответственность за инцидент на заседании

Он утверждает, что в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис призвал грузинские власти взять на себя ответственность за инцидент на заседании в Тбилиси.

Он пояснил, что порядок проведения заседания МАП был известен всем и прописан в документах. Генсек МАП добавил, что "её работу всегда ведёт российский председатель", это "было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны".

По словам Михаилидиса, заседание прервала группа депутатов и радикалов, которые требовали немедленного удаления российских коллег. На что генсек ответил, что без председателя и российской делегации "институционально невозможно" продолжить работу Генеральной ассамблеи.

— Мы прервали работу в грузинском парламенте и переехали в другое место, чтобы продолжить Генеральную ассамблею. Мы это сделали, продолжили работу в гостинице и завершили в присутствии председателя и членов российской делегации, как мы и должны были сделать, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Генсек МАП уверен, что такое вызывающее поведение радикалов было организованно. По его словам, МАП видит в происшедшем провокацию группы националистов.

Напомним, 20 июня столицу Грузии захлестнули акции протеста из-за появления российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Президент России Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение не будет отменено, пока в стране не будет обеспечена безопасность для россиян.