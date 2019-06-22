Элтон Джон стал кавалером ордена Почётного легиона Франции

Музыкант рассказал, что он безумно любит Францию, культуру, стиль жизни и французский народ.

I need your help to save 16 million lives. Join in, I’m counting on you. pic.twitter.com/AAYRfuD0J4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 июня 2019 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил британского музыканта Элтона Джона французским орденом Почётного легиона. Певец удостоился почётного национального ордена не только за выдающееся творчество, но и за работу в борьбе со СПИДом, рассказал французский лидер. Видео совместного выступления президента Франции и Элтона Джона Макрон опубликовал в "Твиттере".

— Как и музыка, борьба против СПИДа является моей страстью в течение многих-многих лет. И, как музыка, эта борьба напоминает мне каждый день о необычайной силе человеческого духа, — добавил Элтон Джон.

В прошлом году Элтон Джон получил премию Crystal Awards за благотворительность, направленную на борьбу со СПИДом.

Во второй половине девяностых годов прошлого столетия Элтон Джон был посвящён в рыцари королевой Великобритании и с тех пор носит титул сэра.