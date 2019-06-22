Учёные рассказали, как правильно терять кошельки

Как ни странно, их с большей вероятностью возвращали владельцам, если внутри находилась крупная сумма.

Группа учёных из университетов США и Швейцарии провела масштабный эксперимент с потерянными кошельками в 355 городах 40 стран мира. Исследование показало, бумажники с какой суммой чаще всего возвращали владельцам. Выводы опубликованы в научном журнале Science.

Как ни странно, кошельки с большей вероятностью возвращались владельцам, если внутри находилась крупная сумма. При этом процент возврата зависел от количества денег. Так, в Польше, Британии и США кошелёк с сотней долларов отдавали хозяину в 72% случаев. В таких странах, как Швейцария и Норвегия, бумажники возвращали часто вне зависимости от количества денег.

С владельцами пустых кошельков связывались в 40% случаев, а с небольшой суммой — в 51%. Жители Мексики и Перу стали единственными, кто большую сумму возвращали реже, чем незначительную.

Учёные объяснили нежелание людей присваивать чужие деньги тем, что они не хотят ощущать себя ворами.

Ранее сообщалось, что продавец фруктов в Иркутске вернул мужчине пакет с миллионом рублей.