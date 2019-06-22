Путин заявил о готовности работать с любым премьером Британии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым премьер-министром Великобритании, если тот захочет сотрудничать с Россией.
— Мы будем с уважением к этому (итогам выборов премьер-министра Соединённого Королевства. — Прим. ред.) относиться, мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами, — сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия-1".
Напомним, что главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании является бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Борис Джонсон.
Выступая с программной речью в Лондоне, Джонсон пообещал, что страна покинет Европейский союз 31 октября.
Он известен своей антироссийской позицией. Он не раз заявлял, что Лондон не признает Крым частью России и грозил Москве из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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