Путин уверен, что губернаторы должны видеть свою работу и быть ближе к людям

По мнению главы государства, власти любого уровня должны получать обратную реакцию со стороны населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство регионов должно постоянно находиться в контакте с населением, а губернаторы должны видеть результаты своей работы. Об этом глава государства заявил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергеею Брилёву на канале "Россия 1".

— Надо всё время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям... Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но всё-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы, — высказался президент.

Лайф сообщал, что после прямой линии Путин дал распоряжение некоторым губернаторам. Так, после звонка президенту жителей Красноярска губернатор пообещал возвести в районе инфраструктуру и разбить парк. А губернатор Тюменской области пообещал подключить населённый пункт к центральному водоснабжению.