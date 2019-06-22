Заброшенные посты ДПС на дорогах предложили превратить в места отдыха водителей

Планируется, что на данных "островках безопасности" периодически будут находиться врачи, сотрудники МЧС и полиции.

МВД и Росавтодор предложили создать на базе бывших постов дорожно-патрульной службы так называемые островки безопасности, где водители смогут отдохнуть и получить помощь врачей и полиции. Об этом сообщили в МВД РФ.

— Также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Согласно плану, на данных "островках безопасности" периодически будут дежурить врачи, сотрудники МЧС и полиции.

По данным МВД, в стране на начало года функционируют 77 стационарных постов ДПС, 59 из которых расположены на дорогах федерального значения, 18 — регионального.

Ранее сообщалось, что в МВД предложили разрешить инспекторам ГИБДД наказывать водителей без суда.