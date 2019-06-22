Прямая трансляция: Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны.

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