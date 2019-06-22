На аттракционе в столичном парке "Сокольники" пострадали дети

В московском парке "Сокольники" сегодня утром пострадали дети. Соответствующие сообщения СМИ Лайфу подтвердила пресс-секретарь парка Екатерина Самарина.

Ранее сообщалось, что дети выпали из кабинки аттракциона, когда она остановилась и ремни автоматически отстегнулись. На кадрах Лайфа видно, что по меньшей мере одна из кабин остановилась в положении, когда находящиеся в ней люди были головой вниз.

— Карусель была остановлена, там порвался какой-то элемент. В момент, когда дети спускались, они споткнулись, — заявила при этом Самарина.

Ранее Лайф сообщал, что восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.