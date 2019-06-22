Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также приняли участие спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава правительства Дмитрий Медведев, а также главы различных государственных органов.

Напомним, именно в этот день в 1941 году на рассвете фашистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны в России официально отмечают с 2007 года.