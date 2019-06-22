Житель Нижегородской области зарубил бывшую жену и её родителей

При этом в доме находилась семилетняя девочка, ей подозреваемый в тройном убийстве не причинил вреда.

В посёлке Виля Выксунского района Нижегородской области мужчина с топором напал на свою бывшую жену, тёщу и тестя. Все трое — 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина — скончались, сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

С места преступления мужчина скрылся, однако его вскоре нашли полицейские.

— В ходе разыскных мероприятий сотрудниками ППСП МО МВД России "Павловский" было установлено местонахождение мужчины... Он задержан следователями СК в порядке статей 91-92 УПК РФ, — сообщает региональное управление СК РФ.

Была ли девочка свидетелем убийства, в ведомстве не сообщают. В данный момент она находится у родственников.

Топор является частым орудием убийства. Так, недавно Лайф сообщал, что жительница Урала топором зарубила сожителя, защищая сына. В Петербурге мужчина зарубил топором своего ребёнка. А в Прикамье мать зарубила дочь.