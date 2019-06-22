Роспотребнадзор открыл горячую линию для российских туристов в Грузии

Для россиян, оказавшихся в Грузии во время продолжающихся третий день акций протеста, Роспотребнадзор открыл горячую линию. Ведомство будет разъяснять, как граждане могут защитить свои права в области туристских и транспортных услуг.
— Территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов, — сообщает федеральная служба.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний на осуществление воздушных перевозок граждан из России в Грузию с 8 июля. Причиной стали массовые акции протеста в Тбилиси, начавшиеся из-за визита российских парламентариев.
В Грузии ожидают удара по туристической сфере из-за уменьшения турпотока из России.
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