Стало известно о состоянии пострадавших на аттракционе в Москве детей

Два подростка получили ушибы мягких тканей, третий ребёнок — лёгкое сотрясение головного мозга.

В результате инцидента с каруселью "Колобок" в столичном парке "Сокольники" двоих детей доставили в травмопункт, одного подростка — в детскую больницу. Об этом сообщила Лайфу пресс-секретарь парка Екатерина Самарина.

— Пострадало трое детей. Они госпитализированы. У двоих — ушиб мягких тканей. У третьего ребёнка — лёгкое сотрясение головного мозга, — уточнила представитель парка.

По её словам, на аттракционе "Колобок" сломался болт оси крепления кабины. В результате она "просела" с высоты 20 см и карусель остановилась автоматически. В парке заявили, что персонал арендатора нарушил технику безопасности при эвакуации.

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