Алибасов успокоил поклонников: Ем детское питание и диетические каши

Шоумен попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его насильно удерживают дома и даже не кормят. Слова основателя группы "На-На" передал Лайфу его PR-директор Вадим Горжанкин.

— Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание "Бабушкино лукошко" и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает, — сказал шоумен.

Ранее пиарщик рассказал Лайфу о состоянии 80-летней супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сегодня утром попала в больницу после приступа удушья на фоне бронхиальной астмы.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.