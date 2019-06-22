МЧС экстренно предупредило москвичей о жаре до +33

Спасатели советуют носить сегодня одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Столичное управление МЧС России экстренно предупредило москвичей о сильной жаре — до +33 градусов. Рекомендации в связи с неблагоприятными погодными условиями размещены на сайте ведомства.

— В Москве ожидается сильная жара — с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса, — уточнили в управлении.

Чтобы уберечься от негативных последствий жары, спасатели советуют носить сегодня одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее сообщалось, что 22 июня температура в столице может превысить рекордные показатели 1917 года, когда в Москве было зафиксировано 31,8 градуса тепла.