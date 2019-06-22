Россиянин решил помочь МЧС и переоборудовал свой бензовоз в пожарную машину

Местные жители называют машину тигрицей или молнией за необычные форму и расцветку.

Водитель из Амурской области Алексей Сопов переоборудовал бензовоз в пожарную машину. Так Алексей решил помочь спасателям с тушением возгораний в своём районе.

— В случае сильных, страшных пожаров я могу возить воду, где-то произвести тушение или дотушить пожар, а пожарная часть уедет куда-нибудь в другое место, — рассказал Лайфу Алексей.

Грузовой автомобиль мужчина купил через Интернет. Сделал апгрейд и оформил в ГАИ. Местные жители называют грузовик тигрицей или молнией за необычные форму и расцветку. На машине Алексей потушил уже семь возгораний.

Ранее Лайф сообщал, что россияне переделали дорогущий Bentley в гусеничный "танк".