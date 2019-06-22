Двое детей с матерями погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

На кадрах с места аварии видно, что ГАЗ буквально подмял под себя Toyota Corolla, в которой сидели семьи.

В результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе Р255 "Сибирь" в Красноярском крае погибло четыре человека. Как сообщили Лайфу в региональном управлении ГИБДД, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где сначала врезался в Nissan, а затем в Toyota Corolla.

— В Toyota погибли две женщины и их дети — мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск, — уточнили в пресс-службе.

На месте смертельного ДТП работают правоохранители, выясняются обстоятельства аварии. Для автомобилей сейчас открыта одна полоса, сотрудники ДПС обеспечивают реверсивное движение.

Ранее Лайф публиковал видеозапись момента смертельного ДТП с автобусом и бензовозом в Челябинской области.