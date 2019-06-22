Лайф побывал в московской квартире сатанистов, у которых забрали детей

Стены столичной жилплощади оклеены плакатами, прославляющими дьявола, а вокруг — черепа и картины.

Семья из Москвы, у которой забрали двух дочек, семи и восьми лет, из-за антисанитарных условий содержания, считает основной претензией органов опеки общие для девочек кровать и письменный стол. О своём видении ситуации родители рассказали корреспонденту Лайфа.

— Мы очень скучаем по своим детям и планируем в ближайшее время их навестить и забрать. По возможности, очень быстро приведём в порядок их комнату... Надо каждой стол и стул, — говорит мать девочек.

По словам женщины, дети в школу не ходят, обучаются на дому. Она говорит, что дочки умеют читать и писать.

К слову, стены квартиры оклеены плакатами, прославляющими дьявола, в комнате также много сатанистской атрибутики — черепов рогатого скота, тематических картин и скульптур. В квартире грязно, везде беспорядок, окна разбиты. Впрочем, родители девочек объясняют это недавним пожаром.

Ранее Лайф сообщал, что в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили семилетнюю и восьмилетнюю девочек, которых содержали в антисанитарных условиях. По данным СМИ, жильцы дома пожаловались на соседей-сатанистов, когда те их затопили.