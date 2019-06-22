Рейс из Ростова в Москву задержали на час из-за дебоша на борту

Утренний рейс авиакомпании "Азимут" из Ростова-на-Дону в Москву задержался на час из-за двух братьев, устроивших дебош на борту самолёта. Очевидцы рассказали Лайфу, что один из мужчин отказался сдать пронесённую в салон банку с саранчой и попытался ударить бортпроводницу.
По предварительным данным, пошли на конфликт два брата из Москвы Александр и Илья Сорокины. Они нецензурно выражались, толкались, хватали за руки бортпроводницу. Командир воздушного судна вызвал сотрудников полиции.
Правоохранители обнаружили у братьев признаки наркотического опьянения, однако те от медосвидетельствования отказались.
Ранее Лайф сообщал о рейсе "Аэрофлота", который следовал из Барселоны в Москву. Борт пришлось посадить в Варшаве из-за пьяного пассажира, который нарушал общественный порядок. Его забрала местная полиция.
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