В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Об этом сообщает газета Bild.
Причиной масштабного отзыва стало использование во внедорожниках нелегального программного обеспечения. По данным KBA, данный софт позволял занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопе.
О подозрениях относительно использования недопустимого ПО в Mercedes-Benz GLK 220 CDI стало известно широкой общественности в апреле этого года. Годом ранее из-за аналогичных обвинений BMW отозвал 11,7 тысячи дизельных автомобилей.
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