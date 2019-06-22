В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes

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Фото Wikimedia / M_93

Причиной является использование нелегального программного обеспечения в этих внедорожниках.

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Об этом сообщает газета Bild.

Причиной масштабного отзыва стало использование во внедорожниках нелегального программного обеспечения. По данным KBA, данный софт позволял занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопе.

О подозрениях относительно использования недопустимого ПО в Mercedes-Benz GLK 220 CDI стало известно широкой общественности в апреле этого года. Годом ранее из-за аналогичных обвинений BMW отозвал 11,7 тысячи дизельных автомобилей.

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