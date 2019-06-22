Роскомнадзор потребовал убрать с eBay объявления о продаже наград ВОВ

Роскомнадзор потребовал от американской интернет-площадки eBay удалить объявления, в которых продаются ордена и медали участников Великой Отечественной войны, а также другие госнаграды. Обращение российское ведомство опубликовало на своём сайте.
Федеральная служба сообщает, что уже с 11 страниц удалена запрещённая информация, ожидается удаление сообщений ещё с 21-й страницы.
За покупку или продажу документов РФ, РСФСР или СССР предусмотрена уголовная ответственность. Помимо выявленных фактов нарушения закона со стороны продавцов у ведомства есть претензии к самой торговой интернет-площадке. Федеральный закон № 149 запрещает даже распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Только недавно Лайф сообщал, что в Москве задержали мужчину, который торговал наградами. Он оправдывался, что нашёл медали в коробке рядом с мусорным баком.
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