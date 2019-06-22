Роскомнадзор потребовал убрать с eBay объявления о продаже наград ВОВ

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Кадр из видео на youtube.com

Ведомство напоминает, что награды и знаки отличия не могут быть объектами отчуждения, кроме установленных законом случаев.

Роскомнадзор потребовал от американской интернет-площадки eBay удалить объявления, в которых продаются ордена и медали участников Великой Отечественной войны, а также другие госнаграды. Обращение российское ведомство опубликовало на своём сайте.

Федеральная служба сообщает, что уже с 11 страниц удалена запрещённая информация, ожидается удаление сообщений ещё с 21-й страницы.

<p>Страница объявления на <a href="https://www.ebay.com/itm/USSR-NKVD-Battle-Set-Red-Star-Patriotic-War-Military-Merit-Moscow-Rare-doc/253981862930?hash=item3b227fac12:g:DH0AAOSwNTNb7SCZ" target="_blank">eBay</a></p>

За покупку или продажу документов РФ, РСФСР или СССР предусмотрена уголовная ответственность. Помимо выявленных фактов нарушения закона со стороны продавцов у ведомства есть претензии к самой торговой интернет-площадке. Федеральный закон № 149 запрещает даже распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Только недавно Лайф сообщал, что в Москве задержали мужчину, который торговал наградами. Он оправдывался, что нашёл медали в коробке рядом с мусорным баком.

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