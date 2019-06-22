Вокалист System of a Down попросил у суда снисхождения для сестёр Хачатурян

Летом прошлого года Крестина, Ангелина и Мария расправились с отцом-тираном, по их словам, из-за вечных издевательств.

Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян попросил у суда снисхождения для сестёр Хачатурян из Москвы, которые прошлым летом убили отца-тирана. Он назвал Марию, Ангелину и Крестину "жертвами бытового насилия".

— Это сложный случай с несколькими жертвами, помимо умершего. Это пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к ответному насилию. Суды должны проявить снисхождение к этим девушкам, — написал музыкант в "Фейсбуке".

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — убили своего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Девушки признались в содеянном и заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил сестёр из СИЗО, изменив им меру пресечения на запрет на совершение определённых действий. Сейчас Крестина, Ангелина и Мария живут отдельно, им запрещено пользоваться телефонами, Интернетом и гулять вечером и ночью. 14 июня им предъявили окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору.