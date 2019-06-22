Кадыров заявил о влиянии на Грузию антироссийских политиканов

По его мнению, беспорядки в столице страны были организованы силами, которые подогреваются Западом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал митинги радикалов в Тбилиси, поводом для которых стал визит делегации российских парламентариев, а результатом — приостановка полётов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля.

— События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов. Мы убедились, что они долго искали повода для новой истерии против России, пытаясь оказаться впереди западного паровоза, будучи всего лишь ж/д платформой, — говорится в сообщении на канале Кадырова в "Телеграме".

Он напомнил, что во всех странах принято с уважением относиться к иностранным делегациям. А власти соседнего государства не обеспечили безопасность депутатов Госдумы. По его мнению, акции протеста в столице организовали "подогреваемые Западом силы".

— Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия, — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что с большой тревогой следит за происходящим в Грузии, и напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров, народы "связаны вековыми узами дружбы и единства".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний на осуществление воздушных перевозок граждан из России в Грузию с 8 июля. Причиной стали массовые акции протеста в Тбилиси, начавшиеся из-за визита российских парламентариев.

В Грузии ожидают удара по туристической сфере из-за уменьшения турпотока из России.