В Пензенской области открыли памятники солдатам, погибшим в госпиталях в ВОВ

На территории региона в годы Великой Отечественной войны располагалось 80 эвакуационных медучреждений.

Участники Поискового движения России в Пензенской области открыли памятники и мемориальные доски в память воинов, скончавшихся от ран и болезней в эвакуационных госпиталях. Акция прошла в рамках проекта "В тылу Герои не забыты", сообщает РО ООД "Поисковое движение России" в Пензенской области.

— Цель проекта "В тылу герои не забыты" — изучить историю пензенских эвакогоспиталей, зданий, в которых они располагались, биографии сотрудников медицинских учреждений и увековечить память умерших от ран и захороненных на Пензенской земле солдат Великой Победы, — сообщают поисковики.

В августе участники поисковых отрядов собираются издать книгу с фотоматериалами, посвящённую истории госпиталей. В неё войдут уточнённые в архивах Минобороны списки умерших от ран.

В ночь на 22 июня началась всероссийская акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби. У стен столичного Музея Победы зажгли 1418 свечей — по одной в память о каждом дне Великой Отечественной войны. А днём президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.