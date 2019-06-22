Появилось видео конфликта Бари Алибасова с подругой-диетологом в подъезде

Появилось видео скандала, который устроил врачам шоумен Бари Алибасов. Главным объектом его гнева стала давняя знакомая, диетолог Марият Мухина, которая, по словам музыканта, пичкала его психотропными веществами.
Действия разворачиваются в подъезде дома, где находится квартира Бари Алибасова. В кадре видны врачи, полицейские. Основатель группы "На-На" не на шутку рассердился из-за намерения врачей сделать ему укол и начал их отчитывать.
— Ты уже сделала укол, в результате которого я чуть не умер. Ещё нужен такой укол?! Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов... Нравится тебе вот это всё, что ты со мной сделала? — говорит шоумен Мухиной и раздевается. — Вся ваша шарашка меня пичкала таблетками, наркотой.
Оправдания диетолога остаются неуслышанными, а Алибасов продолжает и дальше обвинять её в своём плохом самочувствии.
При этом продюсер рассказал Лайфу, что знаком с Мухиной около десяти лет. Он подозревает, что врач уже давно пичкала его "какими-то психотропными препаратами, которые могли угрожать его жизни и здоровью". Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, он сдал анализы на наличие психотропных веществ. Также, по словам шоумена, давняя подруга интересовалась его документами на недвижимость и даже приезжала с каким-то адвокатом сразу после выписки из больницы. Тогда Алибасов находился в недееспособном состоянии.
Ранее Марият Мухина в интервью Лайфу заявила, что из продюсера сделали "циркового медвежонка". По её словам, близкие, вместо того чтобы заниматься лечением, возят Алибасова "по всем каналам".
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