Появилось видео конфликта Бари Алибасова с подругой-диетологом в подъезде

Основатель группы "На-На" не на шутку рассердился из-за попытки сделать ему укол и начал отчитывать Марият Мухину.

Появилось видео скандала, который устроил врачам шоумен Бари Алибасов. Главным объектом его гнева стала давняя знакомая, диетолог Марият Мухина, которая, по словам музыканта, пичкала его психотропными веществами.

Действия разворачиваются в подъезде дома, где находится квартира Бари Алибасова. В кадре видны врачи, полицейские. Основатель группы "На-На" не на шутку рассердился из-за намерения врачей сделать ему укол и начал их отчитывать.

— Ты уже сделала укол, в результате которого я чуть не умер. Ещё нужен такой укол?! Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов... Нравится тебе вот это всё, что ты со мной сделала? — говорит шоумен Мухиной и раздевается. — Вся ваша шарашка меня пичкала таблетками, наркотой.

Оправдания диетолога остаются неуслышанными, а Алибасов продолжает и дальше обвинять её в своём плохом самочувствии.

При этом продюсер рассказал Лайфу, что знаком с Мухиной около десяти лет. Он подозревает, что врач уже давно пичкала его "какими-то психотропными препаратами, которые могли угрожать его жизни и здоровью". Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, он сдал анализы на наличие психотропных веществ. Также, по словам шоумена, давняя подруга интересовалась его документами на недвижимость и даже приезжала с каким-то адвокатом сразу после выписки из больницы. Тогда Алибасов находился в недееспособном состоянии.

Ранее Марият Мухина в интервью Лайфу заявила, что из продюсера сделали "циркового медвежонка". По её словам, близкие, вместо того чтобы заниматься лечением, возят Алибасова "по всем каналам".