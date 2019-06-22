Международный фестиваль "КукART" в Петербурге открылся спектаклем в память о ВОВ

Мероприятие посвятили старейшему в стране театру марионеток, артисты которого выступали во время Великой Отечественной.

Двадцать пятый международный фестиваль кукольных театров "КукART" в Санкт-Петербурге открылся в четыре утра — в час начала Великой Отечественной войны — сказкой "Сонин секрет" в память о ВОВ. Спектакль поставил Липецкий государственный театр кукол.

— Мы однозначно помним то, что принесло самое большое горе в нашу страну, и пытаемся передать эту память другому поколению, — рассказал журналистам арт-директор фестиваля Давид Бурман.

Фестиваль "КукART" в этом году посвятили 100-летию старейшего в стране Санкт-Петербургского театра марионеток имени Евгения Деммени. В 1942 году артисты этого театра поставили антивоенный спектакль "Юный Фриц" и выступали с ним на передовой. К несчастью, кукольники погибли. Куклы уцелели, и их вернули в театр.

Ранее Лайф сообщал, что россиянке, никогда не видевшей погибшего в годы войны отца, передали запись его голоса.