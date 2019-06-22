В Тбилиси напали на российских журналистов

Сегодня в Тбилиси группа националистов напала на съемочную группу телеканала "Россия 24". Об этом сообщается на его сайте.

Произошло нападение, когда журналист Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства. Подошли люди, которые начали кричать националистические лозунги. Они приняли попытку избить корреспондента и оператора, но за журналистов вступился муж хозяйки турагенства. Хулиганы сбежали.

— На самом деле сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, — сказал журналист. — Очень непросто работать сейчас в этих условиях.