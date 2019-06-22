В ночь на 22 июня тысячи человек зажгли свечи в память о советских солдатах, ценой жизни спасших страну от фашизма.

Акция-реквием "Свеча памяти" прошла по всей России в память о начале Великой Отечественной войны. "Волонтёры Победы" помогли в организации мероприятия и лично отдали дань уважения героям.

— Это наша общая обязанность — чтить память и передавать историю, не забывать ужасов той страшной войны. Каждый год "Волонтёры Победы" и другие неравнодушные люди и организации ставят свечи памяти как символ уважения и благодарности героям, — сказала Лайфу руководитель организации "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

В ночь с 21 на 22 июня тысячи человек зажгли свечи в память о советских воинах, ценой своей жизни спасших страну от фашизма. Стартовала акция на Дальнем Востоке. Далее свечи памяти были возжжены в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России.

Акция памяти состоялась во всех 85 регионах России и ряде иностранных государств. Как писал Лайф, в ночь на 22 июня свечи памяти зажгли в Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны.