В Москве проведут внеплановые проверки аттракционов в связи с ЧП в "Сокольниках"

Ранее в столичном парке из кабинки аттракциона выпали дети. Два ребёнка получили ушибы мягких тканей, третий — лёгкое сотрясение головного мозга.

Власти Москвы дали поручение провести в течение двух дней внеплановую проверку всех аттракционов города в связи с ЧП в "Сокольниках", где пострадали дети. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как сообщил директор парка Андрей Лапшин, сейчас создали рабочую группу, которая должна выяснить все детали происшествия. Отмечается, что проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию.

Напомним, ранее в московском парке "Сокольники" дети выпали из кабинки аттракциона "Колобок". Два подростка получили ушибы мягких тканей, третий ребёнок — лёгкое сотрясение головного мозга. СК возбудил дело по факту травмирования детей в ЧП.