Родители детей-маугли заявили Лайфу, что они не сатанисты: Это искусство

Мать называет развешенные в квартире картины с изображением дьявола "рисунками разных культур и традиций".

Родители двух девочек семи и восьми лет, которых нашли в антисанитарии в квартире на северо-востоке Москвы, заявили Лайфу, что не считают себя сатанистами. А бычьи черепа, статуи с рогами, скульптуры бога смерти и плакаты с дьяволом — это искусство.

— Может быть, мы что-то упускали. Нужно было больше внимания уделять чистоте санитарной обстановки, — говорит мать на вопрос, хорошие ли они родители.

По словам супругов, они не сатанисты, а находящаяся в квартире оккультная атрибутика — "это чисто искусство". Мать объясняет, что это "рисунки из разных культур и традиций" и к сатанизму они не имеют никакого отношения.

Напомним, в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили девочек семи и восьми лет, которых содержали в антисанитарных условиях. По данным СМИ, жильцы дома пожаловались на соседей-сатанистов, когда те их затопили. Ранее Лайф побывал в квартире родителей.