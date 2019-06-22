Боевики атаковали два автомобиля около аэропорта на севере Египта, есть погибшие

Ранее в стране из-за повышенной террористической угрозы был введён режим чрезвычайного положения.

В результате террористической атаки на две машины рядом с международным аэропортом Эль-Ариш в египетской провинции Северный Синай погибло четверо египтян, ещё шестеро получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

Все погибшие и пострадавшие опознаны как местные жители. Они работали на строительстве здания госучреждения рядом с международным аэропортом. На место прибыли армейские подразделения Египта и полиция, однако нападавшие скрылись.

Как сообщал Лайф в 2018 году, религиозные экстремисты расстреляли автобус с христианами. А недавно в ДТП погибли девять полицейских, которые двигались в особо опасные районы страны для поддержания порядка.