МВД проверит заявления о нарушении избирательного законодательства в Петербурге

В полицейском главке подчеркнули, что "делать выводы пока преждевременно". Решение будет принято после завершения проверки.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу по инициативе врио губернатора города Александра Беглова начало проверку информации о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка Северной столицы.

— По инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства, — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что дальнейшие процессуальные решения будут приняты по результатам проверки. В полицейском главке подчеркнули, что "делать выводы пока преждевременно".

Ранее Александр Беглов обратился с заявлением в правоохранительные органы из-за появления в соцсетях порочащего его репутацию видео, где якобы запечатлели формирование подписных листов в его пользу. Врио губернатора предположил, что это либо провокация, либо какая-то глупость.

Напомним, 1 июня врио главы Санкт-Петербурга Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора.