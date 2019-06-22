Минтранс объявил, что грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию с 8 июля

Запрет на полёты коснётся таких авиаперевозчиков, как Georgian Airways и MyWay Airlines.

Грузинские авиационные власти получили от своих российских коллег сообщение о том, что с 8 июля полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены. Об этом информирует Министерство транспорта.

— Причина приостановки полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", — сообщает министерство.

Для продолжения деятельности в России Georgian Airways и MyWay Airlines должны предоставить российским авиационным властям программу авиационной безопасности, а также должен быть проведёт их аудит и погашены долги за аэронавигационное обслуживание.

Без учёта пени долг составляет 792 543,19 доллара США и 592 251,95 рубля. В Тбилиси признали задолженность ещё 11 лет назад, но так и не погасили её.

На фоне протестов в Грузии накануне президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским перевозчикам возить россиян в эту страну с 8 июля.