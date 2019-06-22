Более 20 рейсов отменено в Шереметьево из-за грозы

Изменения коснулись, в частности, вылетов в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

Из-за надвигающейся на Москву грозы и порывистого ветра в аэропорту Шереметьево отменено 24 рейса. Пассажиры не смогут сегодня вылететь в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Петербург и Воронеж.

Кроме внутренних рейсов, отменены вылеты за рубеж: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

— Авиакомпании, выполняющие полёты из международного аэропорта Шереметьево, заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов, — сообщили Лайфу в пресс-службе воздушной гавани.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными условиями изменения в расписание рейсов внесли и в других столичных аэропортах — Внуково и Домодедово. Согласно сервису "Яндекс.Расписание", во Внуково задерживается вылет четырёх самолётов и отменено три, а в Домодедово семь задержано и шесть отменено.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь с грозами и порывистым ветром при 30-градусной жаре.