Россияне массово сдают авиабилеты на рейсы в Грузию

В кабмине считают, что это облегчит авиаперевозчикам задачу по возвращению домой находящихся в данной республике туристов из РФ.

Россияне начали массово сдавать авиабилеты в Тбилиси после подписания указа о запрете пассажирских перелётов в Грузию с 8 июля. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова со ссылкой на доклады всех шести отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Тбилиси.

— Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой, — сообщил он журналистам.

Авиаперевозчики также выразили готовность обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты Армении и Северной Осетии.

На фоне протестов в Грузии накануне президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете отечественным перевозчикам возить россиян в эту страну с 8 июля. На данный момент регулярные рейсы в Тбилиси осуществляют "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia. Компании уже объявили о приостановке полётов в Грузию с 8 июля.