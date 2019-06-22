Ростуризм рассказал, как можно вернуть деньги за авиабилеты в Грузию

На сегодняшний день на территории этой страны находится порядка полутора тысяч российских туристов.

Россияне, приобретшие авиабилеты в Грузию не в турагентствах, смогут вернуть деньги по месту приобретения билетов, сообщается на сайте Ростуризма.

При этом возврат денег за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля можно осуществить в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8-го числа деньги вернут в полном объёме.

Отмечается, что сейчас в Грузии находится порядка полутора тысяч российских туристов. Они вернутся в Россию в плановом режиме, согласно выписанным билетам, до 8 июля 2019 года.

Напомним, ранее из-за антироссийских волнений в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля.