Пенкин не попал на рейс UTair и решил судиться

Певец Сергей Пенкин не смог попасть на рейс из Москвы в Минеральные Воды 21 июня и намерен судиться с авиакомпанией UTair. Об этом заявил URA.RU директор артиста Вадим Колчков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Пенкина не взяли на борт из-за нетрезвого состояния артиста. Сообщалось, что вылета, который откладывался, он ждал в баре аэропорта.

— Это неправда. Камеры [видеонаблюдения] есть... Сергей Пенкин вчера подал в суд на авиакомпанию UTair за задержку рейса, — заявил Колчков.

Вместе с тем в UTair заверили, что долгой задержки рейса не было, информацию об иске они не получали.

Ранее сообщалось, что Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке на Кузнецком Мосту в Москве.