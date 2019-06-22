Крупный пожар произошёл в цехе по производству акриловых ванн в Екатеринбурге

Огонь перекинулся на расположенный рядом склад и распространился на площади 2200 кв.м.

Крупный пожар вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн на улице Труда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Пламя перекинулось на расположенный рядом склад.

На место происшествия прибыли 60 сотрудников МЧС. Огонь охватил территорию на площади 2200 кв.м, после чего пожарным удалось локализовать возгорание.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили Лайфу, что на данный момент пожарным удалось справиться с огнём. Пожар потушен, сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме.