Крупный пожар произошёл в цехе по производству акриловых ванн в Екатеринбурге

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Фото © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Огонь перекинулся на расположенный рядом склад и распространился на площади 2200 кв.м.

Крупный пожар вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн на улице Труда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Пламя перекинулось на расположенный рядом склад.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank">[ТЕ] Типичный Екатеринбург</a></p>

На место происшествия прибыли 60 сотрудников МЧС. Огонь охватил территорию на площади 2200 кв.м, после чего пожарным удалось локализовать возгорание.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank">[ТЕ] Типичный Екатеринбург</a></p>

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили Лайфу, что на данный момент пожарным удалось справиться с огнём. Пожар потушен, сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме.

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