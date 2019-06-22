В Кривом Роге мужчина решил закончить спор, кинув в оппонента гранатой

Теперь "гренадёр" стал фигурантом дела по статье УК Украины "Покушение на убийство".

В Центрально-Городском районе Кривого Рога сотрудники Нацполиции Украины задержали мужчину, который бросил гранату в прохожего. Оказалось, он повздорил с незнакомцем на автобусной остановке и решил прекратить конфликт столь кардинально.

— В конфликте один из мужчин применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба Криворожского отдела Нацполиции Украины в "Фейсбуке".

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В мае сотрудники Нацполиции нашли на железнодорожной станции пакет, который содержал 27 гранат.