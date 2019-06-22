Появилось видео полного выступления Загитовой под любимую песню Медведевой

Появилась полная версия выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ледовом шоу Fantasy on Ice. Спортсменка откатала номер под любимую песню фигуристки Евгении Медведевой — Bad Guy Билли Айлиш.
Номер, поставленный хореографом Даниилом Глейхенгаузом, Загитова будет исполнять в новом сезоне на показательных выступлениях.
Ранее на олимпийскую чемпионку посыпалась критика от фанатов Медведевой за использование её любимой песни в своём выступлении. Впрочем, упрёки были несправедливыми, поскольку хореограф Загитовой сообщил, что 17-летняя фигуристка в новом сезоне будет катать показательную программу именно под этот хит задолго до признания Медведевой в любви к песне.
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