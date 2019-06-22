Появилось видео полного выступления Загитовой под любимую песню Медведевой

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Появилась полная версия выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ледовом шоу Fantasy on Ice. Спортсменка откатала номер под любимую песню фигуристки Евгении Медведевой — Bad Guy Билли Айлиш.

Номер, поставленный хореографом Даниилом Глейхенгаузом, Загитова будет исполнять в новом сезоне на показательных выступлениях.

Ранее на олимпийскую чемпионку посыпалась критика от фанатов Медведевой за использование её любимой песни в своём выступлении. Впрочем, упрёки были несправедливыми, поскольку хореограф Загитовой сообщил, что 17-летняя фигуристка в новом сезоне будет катать показательную программу именно под этот хит задолго до признания Медведевой в любви к песне.

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