Грузины рассказали Лайфу об отношении к России: Мы свои люди

У двух народов всегда были хорошие отношения и такими они останутся, уверены граждане республики.

Корреспондент Лайфа прогулялся по Тбилиси и узнал мнение обычных граждан относительно происходящих в стране событий, а также их личное отношение к России.

— Можно решать всё разговором. Я думаю, что нужно дружить с соседями, — говорит один из местных жителей.

— У народа всегда было хорошее отношение [к россиянам] и всегда будет. Это всё из-за политики. У меня много русских друзей. Они приезжают просто и всё, — признался второй.

— Мы свои люди, — резюмировал ещё один собеседник Лайфа.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на православном форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции протеста. Президент Грузии назвала Россию "врагом" и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель этого — обеспечить безопасность россиян.